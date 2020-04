FIFA 20 pay-to-win? Per Sergio Aguero servono soldi per una buona squadra FUT

Sono molti i giocatori che, costretti a star lontano dal calcio giocato, si sono rifugiati in quello virtuale. Tra i tanti c'è pure Sergio Agüero, attaccante del Manchester City e della nazionale argentina, che in questo periodo si è dato allo streaming con risultati di tutto rispetto: il suo canale Twitch può contare su oltre 260 mila iscritti.

Abbiamo già parlato di "El Kun" nella giornata di ieri, quando si è reso protagonista di un divertente siparietto in FIFA 20 Ultimate Team. Oggi, però, sta facendo parlare di sé per un episodio ben più controverso, dal momento che durante una diretta si è scagliato pesantemente contro EA Sports e FIFA 20 Ultimate Team, accusato di essere un pay-to-win.

Mentre giocava con un suo compagno argentino - Eduardo Salvio del Boca Juniors - Agüero ha affermato: "Se vuoi ottenere delle carte colorate devi utilizzare i FIFA Points e tirare fuori la tua carta di credito, amico. È così, non aspettarti qualcosa da EA Sports poiché non ti dà nulla". Non lo ha detto in maniera diretta, ma è evidente che secondo lui bisogna mettere mano al portafoglio per mettere assieme una squadra competitiva in Ultimate Team.

Parole piuttosto dure che arrivano da uno dei calciatori più celebrati nel gioco, che ha ricevuto spesso della carte speciali grazie alle sue prestazioni in Premier League. Cosa ne pensate al riguardo? Ne approfittiamo per segnalarvi che è disponibile il Team of the Season So Far nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team.