FIFA 20 e PES 2020: eSerie A Tim ferma per Coronavirus, al via Everybody Plays Home

Come vi abbiamo già segnalato, la eSerie A Tim per FIFA 20 e PES 2020 è stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus. In ogni caso, lo spettacolo continua grazie all'iniziativa Everybody Plays Home.

I club della eSerie A TIM stanno organizzando degli eventi e attività online che vedono protagonisti i propri giocatori professionisti, impegnati a sfidarsi in show games o tornei amichevoli contro i campioni di altri team. Tutti gli interessati possono seguire le partite sul canale Youtube della eSerie A TIM, mentre il programma degli incontri viene comunicato regolarmente sui canali social della Lega Serie A, tra cui Twitter e Facebook.

In questi giorni si sono già disputati dei match, che potete tranquillamente reperire su YouTube. Su FIFA 20 si è disputato un triangolare tra ACF Fiorentina Esports, Inter | QLASH e Atalanta Esports, mentre su PES 2020 Inter | QLASH ha messo in scena una partita tra Parma e Inter. Trovate le repliche allegate a questa notizia, vi consigliamo di continuare a seguire i canali social della Lega Serie A per conoscere tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti.