FIFA 20: preordini aperti per Standard, Champions e Ultimate Edition, anche su su Amazon

Il nuovo capitolo della serie calcistica targata Electronic Arts si è finalmente presentato ufficialmente nel primo trailer di FIFA 20, che ha consentito ai videogiocatori di dare un primo sguardo al gioco.

In seguito al reveal, sono stati inoltre aperti i preordini di FIFA 20, disponibile in tre diverse versioni: Standard, Champions e Ultimate, ognuna come da tradizione affiancata da vari bonus e contenuti aggiuntivi per FIFA Ultimate Team. Ecco di seguito i contenuti delle varie edizioni di FIFA 20:

FIFA 20 Standard Edition (69.99 euro)

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Scelta icona in prestito - Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Champions Edition (89.99 euro)

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 24 settembre)

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Scelta icona in prestito - Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Ultimate Edition (99.99 euro)

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 24 settembre)

Fino a 24 pacchetti oro rari (2 a settimana per 12 settimane)

Scelta icona in prestito - Scegli uno dei 5 oggetti icona in prestito (versione media) per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

Oggetto Giocatore da tenere d'occhio di FUT 20 non scambiabile

Su Amazon.it è momento sia possibile prenotare la versione digitale standard per PC e Xbox One a 69.98 euro con 1.050 Punti FIFA in regalo. Il preorder delle edizioni fisiche aprirà nelle prossime ore.

Vi ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 27 settembre, al momento nessun cenno riguardo la versione per Nintendo Switch. Maggiori informazioni sulle caratteristiche di gameplay saranno condivise con il pubblico nel corso della giornata odierna, in occasione dello EA Play 2019.