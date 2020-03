FIFA 20: pro player eliminato da un torneo a causa di un glitch

Dopo il calcio giocato, anche quello virtuale non pare esser esente da polemiche che farebbero davvero la felicità degli opinionisti da VAR della domenica.

A farne le spese, questa volta, è un pro player di FIFA 20, Giuseppe Guastella, che si è trovato a subire una incredibile eliminazione dalle qualificazioni nordamericane della FUT Championship a causa di un evidente glitch del gioco.

Guastella, che gioca per il team FIFA dei Los Angeles Galaxy, in un match di qualificazione si è trovato ad affrontare la roulette dei calci di rigore.

Nel rigore decisivo, Guastella ha angolato la palla talmente tanto che questa ha sbattuto sul palo sinistro per poi finire – ed è evidente – in rete. Purtroppo per lui il gioco ha deciso che la palla non era entrata, nonostante fosse chiaramente gol.

Guastella ha anche riferito che gli organizzatori del torneo, nonostante abbiano visto l'evidente glitch, si sono rifiutati di ribaltare la decisione presa dal gioco. Quindi, se per il gioco la palla non era entrata, la decisione era da considerarsi inoppugnabile.

"Come si può prendere sul serio il gioco quando EA non vuole prenderlo sul serio e risolvere questi problemi elementari? Se questo fosse stato un altro esport e ci fosse stato un altro professionista di alto livello, cose del genere non sarebbero accadadute!”

Guastella afferma giustamente: come possiamo prendere sul serio un gioco quando i glitch sono accettati come parte del gioco stesso persino ai massimi livelli competitivi?

Tra l'altro non è la prima volta che la scena competitiva di FIFA si trova in difficoltà. Giusto poco prima del torneo, un hack ha mandato in tilt i server in USA. Inoltre, il risultato di una partita è stato addirittura deciso giocando a carta, forbice, sasso.