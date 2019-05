FIFA 20 per PS4: prova gratis con EA Access confermata

L'arrivo di EA Access su PlayStation 4 a luglio apre ovviamente nuovi scenari anche per quanto riguarda FIFA 20, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts sarà disponibile in prova gratuita anche sulla console di casa Sony.

Tutti gli abbonati a EA Access (3.99 euro al mese o 24.99 euro) potranno giocare per dieci ore a FIFA 20 con una settimana di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, inoltre possiamo aspettarci anche l'accesso anticipato per i preordini, sebbene al momento il publisher non abbia dichiarato nulla in merito.

FIFA 20 dovrebbe uscire il 27 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con ogni probabilità la demo arriverà tra l'8 ed il 15 settembre mentre tra il 19 e il 20 settembre Electronic Arts potrebbe sbloccare l'accesso alle dieci ore di prova per gli abbonati EA Access, questa volta su tutte le piattaforme e dunque anche su PlayStation 4.

Per saperne di più dovremo necessariamente attendere l'evento EA Play in programma a giugno, in questa occasione la compagnia toglierà ufficialmente i veli all'attesissimo FIFA 20.