FIFA 20 per PS4 e Xbox One preordinabile a soli 49,98 euro

Dopo l'apertura dei preordini digitali, FIFA 20 è apparso anche nei listini dei principali rivenditori italiani ad un prezzo davvero invitante. Se anche quest'anno non potrete fare a meno del calcio secondo EA Sports, allora vi consigliamo di muovervi in anticipo e prenotarlo a soli 49,98 euro.

Avete capito bene, nonostante manchino ancora diversi mesi all'uscita, su Amazon.it potete già accaparrarvi una copia del gioco nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One a 49,98 euro. Più costosa, invece, la versione PC, proposta a 59,99 euro. L'edizione Legacy per Nintendo Switch, invece, può essere prenotata a 44,99 euro.

Compra FIFA 20 per PS4 a 49,98 euro

Compra FIFA 20 per Xbox One a 49,98 euro

Compra FIFA 20 per PC a 59,99 euro

Compra FIFA 20 per Nintendo Switch a 44,99 euro

L'uscita di FIFA 20, ricordiamo, è fissata per il prossimo 27 settembre. La nuova edizione del calcistico secondo EA Sports introdurrà un bel po' di novità, a partire dalla modalità Volta, una sorta di erede spirituale dell'indimenticato FIFA Street. Chiaramente, non mancheranno neppure un bel po' di cambiamenti al gameplay. Per la presentazione della Carriera dovremo attendere la fine di luglio, mentre per Ultimate Team toccherà aspettare il mese di agosto.