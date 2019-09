FIFA 20: quando esce la Companion App per iPhone e Android?

Nella giornata di ieri Electronic Arts ha pubblicato la Web App di FIFA 20 utile per gestire ogni aspetto legato alla creazione della squadra di FIFA 20 Ultimate Team. La compagnia ha annunciato anche l'arrivo della Companion App per smartphone, ma quando sarà disponibile per il download?

Al momento l'applicazione FIFA Companion App non risulta aggiornata e l'ultimo update risale al 29 maggio scorso, la "nuova" app per iPhone e Android dovrebbe debuttare ufficialmente nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, in contemporanea con lo sblocco di FIFA 20 per gli abbonati EA Access. L'orario dovrebbe essere compreso tra le 16:00 e le 19:00 (ora italiana), per avere accesso alla Companion App di FIFA 20 vi basterà aggiornare l'applicazione "FIFA 19 Companion App" già disponibile su App Store e Google Play, oppure scaricare la nuova versione dell'app.

L'utilizzo della Companion App si rivela molto utile per ottenere premi e ricompense di FIFA 20 come pacchetti FUT gratis, crediti extra e altri bonus di sicuro interesse che troverete già pronti per essere usati al lancio del gioco.

A partire da oggi gli abbonati EA/Origin Access possono scaricare FIFA 20 gratis e giocare per dieci ore mentre coloro che hanno prenotato le versioni Champions o Ultimate godranno di accesso anticipato senza limitazioni temporali dal 24 settembre. Il gioco sarà poi disponibile per tutti dal 27 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 20.