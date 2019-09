FIFA 20, quando esce? date e orari accesso anticipato per gli abbonati EA Access

FIFA 20 sta per arrivare, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts sarà disponibile per tutti dal 27 settembre su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch ma gli abbonati a EA Access potranno iniziare a giocare in anticipo già da questa settimana!

Oggi, mercoledì 18 settembre, Electronic Arts pubblicherà la Web App di FIFA 20, inoltre la compagnia dovrebbe annunciare il primo Team of the Week di FUT 20. Il 19 settembre invece arriverà la Companion App di FIFA 20 per smartphone iOS e Android, oltre alla prova di dieci ore per gli abbonati EA/Origin Access su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il 24 settembre l'accesso alla versione completa sarà sbloccato per coloro che hanno preordinato le versioni Ultimate e Champions Edition mentre il 27 settembre è il Day One ufficiale con la pubblicazione dell'edizione Standard, regolarmente in vendita nei negozi fisici e digitali.

Uscita FIFA 20

Web App FIFA 20 - 18 settembre

FIFA 20 EA Access - 19 settembre

FIFA 20 accesso anticipato - 24 settembre

FIFA 20 uscita - 27 settembre

Ricordiamo che l'abbonamento a EA Access può essere sottoscritto su Xbox One, PC Windows e PlayStation 4 al prezzo di 3,99 euro al mese o 24,99 euro l'anno. Gli abbonati avranno diritto a dieci ore di prova gratuita di ogni gioco (compreso FIFA 20) in versione completa e senza limitazioni, oltre ad uno sconto del 10% su ogni acquisto e l'accesso a un catalogo di titoli Electronic Arts come Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Burnout Paradise Remastered, A Way Out, Madden NFL e Titanfall 2, solamente per citarne alcuni.