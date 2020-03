FIFA 20: la Quarantena League è stata annullata a pochi minuti dall'inizio

Nonostante fossero in molti ad aspettarla, la Quarantena League non si farà a causa di svariate problematiche riscontrate da chi stava organizzando la competizione virtuale su FIFA 20.

A comunicare il triste annuncio è stata la Gialappa's Band, che avrebbe dovuto commentare in diretta le partite, sulle proprie pagine social ufficiali. Pare infatti che per via di alcuni problemi legali e burocratici non è stato potuto dare il via all'evento, che avrebbe visto la partecipazione di ben 32 diversi giocatori appartenenti a squadre della Serie A oltre a diversi membri del cast de Le Iene e del celebre giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Nel lungo messaggio della Gialappa's Band non è presente alcun dettaglio sul possibile ritorno della competizione ed è quindi da escludere che la Quarantena League possa in qualche modo esserci nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo che a causa del Coronavirus è stato sospeso anche il campionato di Serie A e di recente i club hanno giocato le partite rinviate proprio su FIFA 2020.

Sapevate che in FIFA 20 è stato festeggiato il 159° Anniversario dell’Unità d’Italia con la pubblicazione di una divisa a tema gratuita?