FIFA 20 Rating: un leak svela le statistiche di Ronaldo, Messi e Neymar JR

Sappiamo che a partire da oggi EA Sports inizierà a svelare le statistiche dei migliori giocatori di FIFA 20, grazie ad un leak però sono stati diffusi in anticipo i valori delle carte FIFA Ultimate Team di atleti di primissimo piano come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar JR.

Da anni Leo Messi e CR7 si contendono il titolo di miglior giocatore di FIFA, una lotta a due che negli ultimi anni ha visto anche l'intromissione di Neymar. Come andranno le cose quest'anno? Il leak riporta un punteggio di 94/100 per Lionel Messi e 93/100 per Ronaldo, un leggero cambiamento rispetto a FIFA 19, che presentava un valore pari a 94/100 per entrambi gli atleti.

FIFA 20: i giocatori più forti

Messi 94 Ronaldo 93 Neymar 92 KDB 91 Salah 90 Alisson 90 VVD 90 De Gea 89 Sterling 88 Eriksen 88 Handanovic 88 Pogba 88 Lloris 88 Casemiro 87 Fernandinho 87 Marquinhos 86 Bernardo 86 Firmino 86 Di Maria 86 Coutinho 86 Sandro 85 Robertson 85 De Ligt 85

La lista diffusa vede anche Neymar JR in terza posizione con un punteggio di 92, seguito da KDB a 91, Salah, Alisson e VVD a 90 e De Gea a 89. Al momento purtroppo non sappiamo quanto queste informazioni siano affidabili, per scoprirlo dovremmo attendere le prossime ore, quando inizieranno le rivelazioni delle statiche dei calciatori di FIFA 20 Ultimate Team.