FIFA 20 Ratings: ecco i 20 calciatori più forti della Premier League

Dopo aver rivelato i 100 calciatori più forti di FIFA 20 e le relative valutazioni, non senza scatenare un bel po' di polemiche, EA Sports ha spostato il suo focus sui singoli campionati svelando la squadra con i più grandi campioni della Premier League, massima competizione calcistica inglese nonché una delle più seguite al mondo.

Cominciamo con l'undici titolare che, visto il livello del campionato, include alcuni dei migliori calciatori al mondo, compreso il difensore olandese Virgil van Dijk, che campeggia sulla copertina delle Champions Edition di FIFA 20.

POR - Alisson - Liverpool - 89 TOT

TD - Kyle Walker - Manchester City - 84 TOT

DC - Virgil van Dijk - Liverpool - 90 TOT

DC - Toby Alderweireld - Tottenham Hotspur - 87 TOT

TS - Andrew Robertson - Liverpool - 85 TOT

CDC - N'Golo Kanté - Chelsea - 89 TOT

CC - Christian Eriksen - Tottenham Hotspur - 88 TOT

CC - Kevin De Bruyne - Manchester City - 91 TOT

AD - Mohamed Salah - Liverpool - 90 TOT

CEN - Sergio Agüero - Manchester City - 89 TOT

AS - Raheem Sterling - Manchester City - 88 TOT

Nemmeno i sostituiti scherzano in quanto a talento. Basti pensare che sulla panchina di quest'ipotetica rosa siede gente come del calibro di Paul Pogba, David De Gea e Harry Kane.

POR - David De Gea - Manchester United - 89 TOT

DC - Aymeric Laporte - Manchester City - 87 TOT

DC - Jan Vertonghen - Tottenham Hotspur - 87 TOT

CC - Paul Pogba - Manchester United - 88 TOT

COC - David Silva - Manchester City - 88 TOT

AD - Bernardo Silva - Manchester City - 87 TOT

AS - Sadio Mané - Liverpool - 88 TOT

CEN - Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal - 88 TOT

CEN - Harry Kane - Tottenham Hotspur - 89 TOT

La squadra più rappresentata è quella dei campioni in carica del Manchester City, che conta ben sette stelle in rosa. Seguono il Liverpool con cinque e il Tottenham Hotspur con quattro. Cosa ve ne pare delle valutazioni assegnate? Ne approfittiamo per ricordarvi che la demo di FIFA 20 è disponibile al download su PlayStation Store, Xbox One e PC dal ieri 10 settembre. L'uscia del gioco, invece, è fissata per il 27 settembre (anche su Nintendo Switch in edizione Legacy)