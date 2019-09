FIFA 20 Ratings: la classifica dei migliori centrocampisti del gioco

Gli abbonati a EA Access e Origin Access hanno già avuto modo di scendere in campo grazie alla versione in Accesso Anticipato di FIFA 20, ma al lancio vero e proprio manca ancora una settimana. Per fortuna, EA Sports sa come tenerci impegnati.

Dopo aver scoperto l'identità dei 20 migliori portieri di FIFA 20, quest'oggi è arrivato il momento di fare la conoscenza dei migliori centrocampisti. A guidare la classifica, con una valutazione di 91, ci pensa Kevin De Bruyne del Manchester City, seguito dal Pallone d'Oro in carica Luka Modrić del Real Madrid, vicinissimo con una valutazione pari a 90. Completa il podio N'Golo Kanté del Chelsea con 89.

L'unico italiano della classifica è Marco Verratti del Paris Saint-Germain, quindicesimo con 86. A rappresentare la Serie A ci pensano Paulo Dybala (88) e Miralem Pjanić (86) della Juventus, o meglio, del Piemonte Calcio. Ecco a voi la lista completa!

Kevin De Bruyne - Manchester City | 91 TOT Luka Modrić- Real Madrid | 90 TOT N'Golo Kanté - Chelsea | 89 TOT Sergio Busquets - Barcellona | 89 TOT Toni Kroos - Real Madrid | 88 TOT Christian Eriksen - Tottenham Hotspur | 88 TOT Paul Pogba - Manchester United | 88 TOT Marco Reus - Borussia Dortmund | 88 TOT David Silva - Manchester City | 88 TOT Paulo Dybala - Piemonte Calcio | 88 TOT Fernandinho - Manchester City | 87 TOT Thiago - Bayern Monaco | 87 TOT Casemiro - Real Madrid | 87 TOT Miralem Pjanić - Piemonte Calcio | 86 TOT Marco Verratti - Paris Saint-Germain | 86 TOT Ivan Rakitić - Barcellona | 86 TOT Thomas Müller - Bayern Monaco | 86 TOT Isco - Real Madrid | 86 TOT Parejo - Valencia | 86 TOT James Rodríguez - Real Madrid

Cosa ne pensate delle valutazioni assegnate? Ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche le classifiche con i 20 giocatori più forti di FIFA 20, i 20 calciatori più veloci di FIFA 20 e i giocatori con skill a 5 stelle. L'uscita del gioco è prevista per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete leggere la recensione di FIFA 20.