FIFA 20 Ratings: scopriamo quali sono i migliori portieri del gioco

In attesa dell'arrivo sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle valutazioni dei migliori calciatori in assoluto di FIFA 20.

Oggi è arrivato il momento di fare la conoscenza dei 20 migliori portieri del gioco, che con le loro spettacolari parate in tuffo e da distanza ravvicinata faranno la differenza in tutte le partite. Il più forte in assoluto risulta essere Jan Oblak, estremo difensore sloveno dell'Atlético Madrid, che vanta un overall di 91. Marc-André ter Stegen del Barcellona e Alisson del Liverpool devono accontentarsi dei restanti gradini del podio, con valutazioni pari a 90 e 89, rispettivamente. A rappresentare l'Italia ci pensano Gianluigi Donnarumma, dodicesimo con 85, e Salvatore Sirigu, ventesimo con 84. Ecco la classifica completa.

Jan Oblak - Atlético Madrid - 91 TOT Marc-André ter Stegen - Barcellona - 90 TOT Alisson - Liverpool - 89 TOT David De Gea - Manchester United - 89 TOT Manuel Neuer - Bayern Monaco - 88 TOT Ederson - Manchester City - 88 TOT Hugo Lloris - Tottenham Hotspur - 88 TOT Thibaut Courtois - Real Madrid - 88 TOT Samir Handanovič - Inter - 88 TOT Keylor Navas - Paris Saint-Germain - 87 TOT Wojciech Szczęsny - Piemonte Calcio - 86 TOT Gianluigi Donnarumma - Milan - 85 TOT Roman Bürki - Borussia Dortmund - 85 TOT Anthony Lopes - Lione - 85 TOT Neto - Barcellona - 85 TOT Peter Gulácsi - Lipsia - 85 TOT Kepa - Chelsea - 84 TOT Bernd Leno - Arsenal - 84 TOT Yann Sommer - Borussia Mönchengladbach - 84 TOT Salvatore Sirigu - Torino - 84 TOT

Cosa ne pensate delle valutazioni assegnate da EA Sports? Se ne volete ancora, tra le nostre pagine trovate anche le classifiche con i 20 giocatori più forti di FIFA 20, i 20 calciatori più veloci di FIFA 20 e i giocatori con skill a 5 stelle. L'uscita del gioco è prevista per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete giocare alla demo di FIFA 20.