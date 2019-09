FIFA 20 Ratings: svelata la lista dei 20 calciatori più forti della Liga spagnola

Manca ormai poco al lancio di FIFA 20 e i canali social di EA Sports si attivano per diramare la lista con le 20 Carte FUT che rappresenteranno i migliori calciatori della Liga. Nella Top20 del massimo campionato spagnolo, inutile sottolinerarlo, assistiamo a un vero e proprio predominio di Barcellona e Real Madrid.

Dalle fila della squadra più importante del calcio iberico e dalla rosa del colosso catalano provengono infatti quasi tutti i calciatori più forti de La Liga Santander, con sparute eccezioni rappresentate da Parejo del Valencia e da Oblak dell'Atletico Madrid.

Nella stagione 2019/2020 del simulatore calcistico targato Electronic Arts, Real Madrid e Barcellona si spartiscono equamente i restanti 18 campioni della classifica, producendosi in un equilibrio perfetto che ben rappresenta la forza dei due club spagnoli e le loro ambizioni di conquista della prossima edizione della UEFA Champions League, una delle modalità principali di FIFA 20 assieme alla Carriera e a Volta.

Certo, il 94 di Rating Generale di Lionel Messi, e soprattutto il grande scarto con i valori Overall degli altri giocatori in classifica, rende la Pulce più simile a un alieno o a una macchina che non a un "semplice" giocatore di calcio: a ogni modo, eccovi la lista completa della Top20 della Liga spagnola di FIFA 20:

Umtiti - Barcellona - 86

Isco - Real Madrid - 86

Parejo - Valencia - 86

Rakitic - Barcellona - 86

Benzema - Real Madrid - 87

Casemiro - Real Madrid - 87

Navas - Real Madrid - 87

Jordi Alba - Barcellona - 87

Courtois - Real Madrid - 88

Kroos - Real Madrid - 88

Pique - Barcellona - 88

Griezmann - Barcellona - 89

Sergio Busquets - Barcellona - 89

Suarez - Barcellona - 89

Sergio Ramos - Real Madrid - 89

Ter Stegen - Barcellona - 90

Modric - Real Madrid - 90

Hazard - Real Madrid - 91

Oblak - Atletico Madrid - 91

Messi - Barcellona - 94

Nel lasciare a voi ogni commento a questa classifica, e ai calciatori che non sono stati inseriti in questa Top20 (quanto si nota l'assenza di Joao Felix?), vi ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Su queste pagine trovate anche la classifica Top100 globale di FIFA 20.