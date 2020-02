FIFA 20 ancora primo nel Regno Unito, Zombie Army 4 Dead War debutta in Top 10

Come ogni lunedì arriva la classifica inglese relativa alle vendite nel Regno Unito della scorsa settimana. FIFA 20 mantiene la prima posizione con vendita in crescita del 32%, superando così Call of Duty Modern Warfare di appena 1.000 copie.

Lo shooter Activision vede in ogni caso crescere le sue vendite del 5%, per il resto non si registrano particolari scossoni nella classifica britannica. L'unica nuova uscita della settimana, Zombie Army 4 Dead War, ha debuttato alla posizione numero 8 seppur con vendite inferiori del 43% rispetto a Zombie Army Trilogy, tuttavia non vengono tenuti conto i download digitali.

Classifica UK 10 febbraio 2020

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Zombie Army 4 Dead War Luigi's Mansion 3 NBA 2K20

Da segnalare il buon successo di Ring Fit Adventure con vendite in crescita e approdo in quarta posizione, scalzando così Mario Kart 8 Deluxe che occupa ora il quinto posto della Top 10. Dragon Ball Z Kakarot scende invece alla posizione numero 22, torna in Top 10 NBA 2K20 con vendite in crescita del 4% rispetto alla settimana precedente.