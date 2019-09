FIFA 20: il reveal dei rating dei migliori calciatori di Ultimate Team inizia domani

Nel tentativo di rendere più piacevole la marcia d'avvicinamento all'uscita di FIFA 20, EA Sports ha annunciato che a partire da domani 6 settembre comincerà a svelare i rating dei calciatori più importanti di Ultimate Team.

L'annuncio è arrivato tramite un breve teaser trailer, che potete visionare in calce a questa notizia, affiancato da una parola e un hashtag: "Domani... #FIFARatings". Si tratta, ormai, di un appuntamento annuale imperdibile per tutti i giocatori del titolo calcistico, che attendono con ansia di scoprire le valutazioni assegnate ai loro campioni preferiti che, siamo sicuri, non mancheranno di far discutere.

Qualche informazione, in realtà, è già trapelata nei giorni scorsi. Stando a quanto dichiarato da The Sun, a Lionel Messi sarebbe stato assegnato un rating pari a 94, superiore al 93 ricevuto da Cristiano Ronaldo. Nel caso venisse confermato, si tratterebbe di un cambiamento piuttosto significativo, dal momento che l'anno scorso entrambi i campioni avevano raggiunto una valutazione di 94. Cosa ne pensate?

Prima di darvi appuntamento a domani per il reveal ufficiale, ricordiamo che FIFA 20 verrà lanciato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4 nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate, e su Nintendo Switch in edizione Legacy. Nei giorni scorsi è stata presentata la Carta Icona di Zinédine Zidane.