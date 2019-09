FIFA 20: rinviato di qualche ora l'accesso anticipato per gli abbonati EA Access

Tramite i suoi canali social Electronic Arts ha annunciato che la prova di FIFA 20 per gli abbonati EA Access subirà un ritardo. L'accesso anticipato non è ancora disponibile e non lo sarà per qualche ora, probabilmente fino alla prima serata di oggi.

Con un messaggio pubblicato su Twitter il publisher fa sapere che la prova di FIFA 20 non è ancora disponibile e non lo sarà neanche per le prossime ore a causa di problemi non meglio specificati. L'obiettivo è quello di sbloccare FIFA 20 per gli abbonati nel corso della mattinata del 19 settembre, prima delle 12:00 fuso orario PT, dunque non prima delle 21:00 in Italia.

Al momento non ci sono altre comunicazioni ma con ogni probabilità gli iscritti a EA Access dovranno attendere la prima serata italiana per poter giocare con FIFA 20, a meno di ulteriori problemi o imprevisti dovuti al massiccio carico di utenti sui server, fattore questo che potrebbe far slittare l'avvio della prova alla notte o alla mattinata di domani, venerdì 21 settembre.

In attesa di maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la recensione di FIFA 20 pubblicata sulle pagine di Everyeye.it, il gioco sarà disponibile per tutti dal 27 settembre, dal 24 per coloro che hanno prenotato le edizioni Champions o Ultimate.