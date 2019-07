FIFA 20: ripercorriamo in video la storia di FIFA Street in attesa di Volta

Non vedete l'ora di giocare a FIFA Volta? Allora non potete assolutamente perdervi il nostro video speciale nel quale ripercorriamo la storia di FIFA Street, serie molto amata dagli appassionati di questo sport che sta per essere riproposta in FIFA 20 come modalità aggiuntiva.

Nel filmato potrete scoprire come si è evoluta nel tempo la serie, che ha proposto ai giocatori di tutto il mondo una notevole quantità di episodi spesso molto diversi tra loro. Se per caso dovesse venirvi voglia di leggere la versione testuale di questo speciale su FIFA Street, sappiate che sulle nostre pagine trovate l'articolo completo a cura di Gabriele Carollo.

Vi ricordiamo che lo sportivo targato EA arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 settembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC (solo su EA Origin) e Nintendo Switch. A proposito, avete già visto i giocatori presenti sulla copertina di FIFA 20?

Negli ultimi giorni è stato inoltre confermato che la fisica del pallone di FIFA 20 sarà molto più realistica rispetto a quella dei suoi predecessori. Nel caso vi fosse poi sfuggito, la Juventus non sarà presente in FIFA 20 e, al suo posto, troverete una squadra chiamata Piemonte Calcio.