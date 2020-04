FIFA 20 si riprende la vetta della classifica inglese

FIFA 20 è tornato ad essere il gioco più venduto nel Regno Unito dopo aver ceduto il passo nelle scorse settimane a Call of Duty Modern Warfare, Animal Crossing New Horizons e Final Fantasy VII Remake.

La settimana che va dal 13 al 19 aprile vede FIFA 20 saldamente in testa con Animal Crossing in seconda posizione e Call of Duty Modern Warfare sul gradino più basso del podio. Da segnalare come DOOM Eternal sia uscito dalla Top 10, rientra invece Star Wars Jedi Fallen Order, grazie alle promozioni applicate da numerosi rivenditori britannici.

Classifica UK 13/19 aprile 2020

FIFA 20 Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare Final Fantasy 7 Remake Star Wars Jedi Fallen Order Grand Theft Auto 5 Mario Kart 8 Deluxe Resident Evil 3 Remake Luigi's Mansion 3 Ring Fit Adventure

In generale durante la settimana un questione le vendite dei giochi fisici sono calate assestandosi sulle 200.000 unità contro le 350.000 della settimana precedente, il motivo è da ricercarsi ovviamente nel lockdown dovuto all'epidemia Coronavirus e alle difficoltà di reperire nuove scorte da parte dei grandi rivenditori online.