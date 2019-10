FIFA 20: ritorna l'evento a tema Halloween 'Ultimate Scream'

Tra i numerosi giochi che si preparano all'arrivo di Halloween con un evento a tema troviamo anche questa volta il calcistico targato Electronic Arts, dal momento che FIFA 20 sta per accogliere l'Ultimate Scream.

L'annuncio del ritorno dell'evento a tempo limitato è arrivato con un post sul profilo Twitter ufficiale della serie, nel quale però gli sviluppatori si sono limitati a pubblicare solo un'immagine con il logo di Ultimate Scream. Al momento non sappiamo quindi nulla sulla possibile data d'arrivo dell'evento e sui contenuti. Non è da escludere però che le meccaniche di potenziamento degli attributi e le carte esclusive viste lo scorso anno siano un indizio fondamentale per comprendere meglio ciò che sta per arrivare nel gioco.

