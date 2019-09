FIFA 20: rotto il day one della versione standard in Italia!

Sembra che il day one di FIFA 20 sia stato rotto anche per quanto riguarda l'edizione standard del gioco Electronic Arts, ufficialmente in arrivo venerdì 27 settembre, eppure già in vendita in alcuni negozi dello stivale.

A partire da oggi sono disponibili le edizioni Champions e Ultimate che permettono di giocare con tre giorni di anticipo (dal 24 settembre, appunto) mentre per la versione base sarà necessario aspettare venerdì. Un nostro lettore però ci segnala di aver acquistato il gioco regolarmente e per testimoniarlo ci invia una foto, con tanto di regolare scontrino (da noi oscurato per evitare di diffondere il nome del negozio).

Con ogni probabilità altri rivenditori indipendenti e grandi catene seguiranno lo stesso esempio nelle prossime ore, possiamo aspettarci che altri negozi rompano il day one di FIFA 20 tra oggi, la giornata di domani e giovedì 26 settembre, ovvero il giorno più caldo in assoluto per la rottura del day one, a pochissime ore dalla messa in commercio ufficiale.

Aspettiamo ovviamente le vostre segnalazioni per quanto riguarda la rottura del day one di FIFA 20 in Italia, avete acquistato il gioco o avete intenzione di ritirarlo nelle prossime ore? In questo caso lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra disposizione!