FIFA 20 riceve il Title Update 6: 39 nuovi volti e miglior rilevamento del fuorigioco

Dopo l'aggiornamento con le prime modifiche ai volti, EA Sports è nuovamente scesa in campo pubblicando il Title Update 6 di FIFA 20 (patch 1.07). La nuova patch è già disponibile al download su PC, mentre su console arriverà nei prossimi giorni.

Gli accorgimenti effettuati sono molteplici. Tanto per cominciare, è stato ridotta la durata dello stacco della telecamera durante i rigori, ed è stata aggiornata l'intelligenza artificiale della CPU affinché possa eseguire una maggior varietà di calci di punizione a tutte le difficoltà (tale modifica non inciderà sui tassi di realizzazione, che continueranno ad essere influenzati dalla difficoltà). Il rilevamento del fuorigioco - nel caso in cui il giocatore responsabile non partecipa all'azione - è stata migliorata, ed è stato risolto il bug a causa del quale i calciatori si presentavano bloccati fuori dal campo e con gli arti deformati.

Per quanto riguarda Ultimate Team, EA Sports afferma d'aver risolto i casi di desincronizzazione che si verificavano durante la visione dei replay di FUT Champions Channel, rimosso il pulsante non funzionante nella schermata della creazione di una rosa sperimentale ed eliminato il problema che in taluni casi impediva ai giocatori di trovare rivali in Divisions Rivals. Nella Carriera è stato risolto il bug che provocava il reset delle valutazioni delle Mosse Abilità e del Piede Debole dei calciatori dopo un incremento delle statistiche e impedito l'esonero immotivato dall'incarico di allenatore.

EA Sports afferma inoltre d'aver aggiornato le facce di ben 39 giocatori: le note della patch non rivelano l'identità degli atleti interessati dalla modifica, e specificano che le migliorie saranno visibili solamente dopo l'aggiornamento dei server. Sarà premura di EA Sports farci sapere attraverso i suoi canali social quando ciò avverrà. Stando alle prime segnalazioni degli utenti, in ogni caso, sembra che siano stati migliorati i volti dei calciatori di squadre come il Racing Club e l'Atlético Independiente di Buenos Aires. Per tutte le altre modifiche applicate dal Title Update 6, vi rimandiamo al forum ufficiale di FIFA 20.