FIFA 20: il primo gruppo degli Scambi Icone è ora attivo!

Le Icone, introdotte per la prima volta in FIFA 18, hanno riscosso un enorme successo all'interno della comunità di gioco. Con FIFA 20 EA Sports ha deciso di espandere ulteriormente la funzionalità, introducendo gli Scambi Icone, che sono stati attivati oggi 11 ottobre.

Gli Scambi Icone rappresentano un nuovo modo per sbloccare determinate Icone in cambio dei Gettoni Giocatore che si possono ottenere completando Sfide Creazione Rosa e gli Obiettivi Settimanali. Lungo tutto l'anno sono previsti in totale tre Scambi Icone, ognuno dei quali metterà in palio almeno 20 Icone. Il primo - denominato Scambi Icone 1 - è iniziato oggi e proseguirà fino a dicembre. In questa tornata, sono incluse ben 23 Icone, tutte quante visibili nell'immagine di anteprima in cima a questa notizia: tra le tante, figurano Pirlo, Nesta, Zanetti, Klose, Crespo, Gerrard e Rui Costa.

Gli scambi Icone 1 vi permetteranno di ottenere le versioni Prime di certe Icone ancor prima di essere disponibili all'interno dei pacchetti. Tenete inoltre presente che ogni scambio includerà diverse versioni delle varie Icone, e che quelle già inserite in uno scambio non otterranno ulteriori versioni negli scambi futuri. Fino a dicembre, potrete ottenere un massimo di 24 Gettoni Giocatore: 12 durante la Stagione 1 e i rimanenti nel corso della Stagione 2.