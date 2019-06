FIFA 20 scende in campo con il primo trailer: torna il calcio di strada!

Come promesso da Electronic Arts nel corso della giornata di venerdì 7 giugno, la Compagnia ha finalmente deciso di mostrare al pubblico il primo trailer ufficiale del nuovo capitolo della serie calcistica FIFA!

Il filmato consente agli appassionati del titolo sportivo di dare un primo sguardo al gioco, il cui titolo è stato formalmente ufficializzato in FIFA 20! Come da tradizione, potete trovare il trailer di presentazione direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione! Dalla scheda dedicata al gioco presente sul Playstation Store, apprendiamo che il gioco è stato sviluppato con Frostbite Engine. Si promette inoltre una intelligenza calcistica rinnovata ed un prodotto che "dà vita a due aspetti del gioco più bello del mondo - il prestigio del calcio professionistico e una nuova esperienza del calcio di strada in EA Sports Volta".

Proprio quest'ultima modalità è la protagonista delle prime informazioni condivise da EA. Nella modalità VOLTA Football i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar in-game, sia femminile sia maschile, a partire da abbigliamento, acconciatura e persino tatuaggi. Sarò possibile affrontare partite 3v3 Rush; 4v4; 4v4 Rush; 5v5; Professional Futsal e scegliere diverse arene di gioco. Gli utenti potranno costruire la propria squadra in VOLTA World, dedicarsi con il proprio giocatore alla VOLTA Story Mode, affrontare la VOLTA League online o "portare in strada il vostro team professionale preferito nelle strade con VOLTA Kick-Off".

Maggiori informazioni in tal senso dovrebbero comunque giungere a breve. Nuove informazioni sul gameplay di FIFA 20 della serie è infatti presente all'interno della scaletta dell'EA Play 2019: il focus speciale sul titolo è previsto per le ore 20:00 di quest'oggi, sabato 8 giugno, non mancate! FIFA 20 approderà sul mercato videoludico in occasione del prossimo 27 settembre 2019. FIFA 20 esordirà su Playstation 4, Xbox One e Origin.