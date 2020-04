FIFA 20, Sergio Aguero streamer ai tempi del Coronavirus: guardate la reazione

L'attaccante argentino del Manchester City Sergio Aguero, costretto come tanti suoi colleghi a rimanere lontano dal calcio giocato, sta trascorrendo molto tempo dedicandosi a quello simulato di FIFA 20. Il campione dell'Albiceleste, tuttavia, non s'accontenta di giocare per conto proprio o con gli amici, ed ha avviato l'attività da streamer.

Da diverso tempo Aguero trasmette le sue partite giocate in FIFA 20 sul suo canale Twitch personale Slakun10, dove può contare oltre 260 mila follower. Nella giornata di ieri si è reso protagonista di un episodio che ha fatto incredibilmente divertire la comunità: dopo una chiara occasione da gol fallita, El Kun ha posato il pad della sua PlayStation 4 e, com'è solito fare anche in campo, si è portato le sue mani alla testa. In quello stesso momento, il gesto veniva replicato anche dal suo alter ego digitale! "Almeno le reazioni dei giocatori son realistiche", ha commentato scherzosamente un utente che ha condiviso su Reddit la clip, che potete guardarla anche voi in calce a questa notizia.

L'errore si è rivelato fatale, poiché alla fine la partita l'ha persa per 4-3. È divertente notare come la squadra di FIFA 20 Ultimate Team indossi una maglia che richiama i colori della nazionale argentina, oltre ad ospitare tra le sue fila numerosi calciatori del paese sudamericano.

Aguero non è l'unico calciatore che si è dato allo streaming in questo periodo. Di recente, Griezmann, Pjanić, Leão ed Esposito sono stati visti in PES 2020 per l'iniziativa #StayHomeWithPES.