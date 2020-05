FIFA 20: Sergio Aguero spopola su Twitch, superati Tfue e Summit1g

Non potendo esprimere il suo talento per via dell'emergenza Coronavirus, Sergio Aguero si è reinventato streamer di FIFA 20 e di molti altri videogiochi. Stando agli analisti di settore, il campione argentino del Manchester City è la vera stella emergente di Twitch, con un numero di follower in continua crescita.

Con l'ultimo aggiornamento sui nuovi streamer dalla crescita più rapida, i curatori del portale TwitchMetrics hanno infatti fotografato una situazione che era ormai nota a tutti i frequentatori del portale di Amazon: Sergio Aguero è stabilmente in cima alla classifica dei creatori di contenuti con il maggior numero di nuove iscrizioni al proprio canale.

In attesa della ripartenza della Premier League, l'attaccante del club guidato da Pep Guardiola ha voluto tenersi in contatto con i propri fan e farsi nuovi amici dilettandosi in una serie di eventi in diretta che lo vedono protagonista in partite a FIFA 20, Grand Theft Auto 5 e a diversi altri giochi.

La discesa in campo del bomber argentino ha sparigliato le carte di una classifica che, fino a prima dell'emergenza Coronavirus, vedeva alternarsi sul podio il terzetto di pro player e streamer composto da Turner "Tfue" Tenney, Jaryd "Summit1G" Lazar e Rubén "Rubius" Gundersen. E questo, pur tenendo conto delle rapide sortite di youtuber che, come Anomaly, per qualche settimana hanno preferito disputare su Twitch le proprie seguitissime partite a kolossal come CounterStrike Global Offensive, VALORANT, Apex Legends, League of Legends o Fortnite Capitolo 2.

Naturalmente, non sappiamo se con il ritorno alla normalità degli allenamenti e la ripresa del campionato inglese assisteremo al rapido declino della carriera da streamer di Aguero, ma vale comunque la pena evidenziare questo inatteso fenomeno per sottolineare l'eccezionalità del momento che stiamo vivendo per colpa della pandemia da virus COVID-19.