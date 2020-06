FIFA 20: Sky Sport UK userà i cori virtuali nelle partite di Premier League in TV

Alla ripartenza della Premier League inglese, gli appassionati di calcio non potranno assistere alle partite per via dell'emergenza Coronavirus ma, in compenso, avranno modo di ascoltare i cori e i rumori della folla nelle gare trasmesse in TV.

Secondo quanto riportato da The Verge, i dirigenti di Sky Sport UK ed Electronic Arts avrebbero trovato un accordo con Electronic Arts per utilizzare i cori virtuali e i rumori da stadio di FIFA 20 per "riempire il vuoto sonoro" delle gare senza pubblico che si terranno alla riapertura della massima competizione calcistica inglese.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di "replicare la vibrante atmosfera delle partite di Premier League", recita il comunicato di Sky Sport UK che descrive questa funzione come un sistema di "cori dinamici influenzati dagli spettatori attraverso un'esperienza innovativa". A partita iniziata, agli spettatori delle prossime partite di Premier League basterà collegarsi al sito web o all'app di Sky e "influenzare i cori e il rumore della folla che sentono in TV".

A detta dell'amministratore delegato di Sky Sport UK, Rob Webster, questo sistema permetterà agli appassionati di calcio impossibilitati a recarsi allo stadio per tifare la propria squadra del cuore di "provare la migliore esperienza visiva possibile. Con le manifestazioni sportive sospese da oltre due mesi, abbiamo trascorso molto tempo a pensare come tornare a trasmettere questi eventi attraverso nuovi modi che sappiano riunire i fan, anche se non è ancora possibile andare allo stadio o incontrarsi di persona per guardare le partite".

E voi, cosa ne pensate di questa iniziativa? Ritenete che debba essere replicata anche in Italia alla riapertura della Serie A o, al contrario, la giudicate in maniera negativa? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che in questo weekend è possibile seguire l'evento Games Without Borders di FIFA 20.