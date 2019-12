FIFA 20 e Star Wars Jedi: le sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop del 21 dicembre

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che fino al 24 dicembre ci terrà compagnia con tantissime offerte che si rinnovano a cadenza giornaliera. Andiamo alla scoperta dei prodotti in sconto oggi 21 dicembre.

I protagonisti assoluti della giornata sono i giochi di Electronics Arts: FIFA 20 può essere acquistato a 37,98 euro, mentre l'ancor più recente Star Wars Jedi: Fallen Order a 44,98 euro. Saldi anche su Battlefield 5, proposto a soli 19,98 euro, e Anthem, che viene venduto ad appena 7,98 euro. Anche oggi 21 dicembre GameStop ci propone il 40% di sconto su una selezione di statuine Funko Pop! natalizie, tra le quali spiccano quelle dedicate ai personaggi Marvel (Captain America, Rocket, Groot, Thanos, Deadpool, ecc) e Star Wars (Darth Vader, Yoda, Chewbacca).

Continuano anche i saldi sulle console. Il nuovo modello di Nintendo Switch è in offerta a 299,98 euro, mentre Xbox One S in differenti configurazioni a 159,98 euro (con un gioco a scelta tra Fortnite, Gears of War 4, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, PUBG, Anthem, Minecraft, Sea of Thieves e Halo Wars 2). PlayStation 4 Pro 1 TB può essere acquistata solo in negozio a 269,98 euro. Inoltre, solo per oggi e domani, GameStop propone PlayStation 4 500GB a soli 149,98 euro, anche in questo caso solamente nei punti vendita della catena. Nei prossimi giorni subiranno un ulteriore decurtazione di prezzo anche Xbox One S e Xbox One X.