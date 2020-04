FIFA 20 Stay and Play Cup: ecco i calciatori e il programma completo

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, EA organizza la Stay and Play Cup, torneo di beneficenza che vede protagonisti i calciatori professionisti di alcune squadre europee come João Félix dell'Atlético Madrid, Vinicius Jr. del Real Madrid e Justin Kluivert della Roma.

I campionato in – quasi – tutto il mondo sono ormai fermi da un bel po' a causa della pandemia di Covid-19 e questa è una di quelle occasioni che consentono agli appassionati di poter fare il tifo per i propri campioni e per la squadra del cuore.

La Cup, che si disputerà rigorosamente online, prenderà il via proprio oggi, 15 aprile, per concludersi domenica 19 aprile. Ci saranno quattro partite ogni giorno fino alle semifinali e alla grand final di domenica.

Potete guardare la FIFA 20 Stay and Play Cup sui canali Twitch o YouTube di EA Sports. Il torneo verrà inoltre trasmesso in tutto il mondo attraverso alcuni partner selezionati, come ESPN negli Stati Uniti, Sky Sports in Italia e ES1 in Francia.

Ecco l'elenco completo dei partecipanti e il programma FIFA 20 Stay and Play Cup:

AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atlético Madrid: João Félix

Brondby: Jesper Lindström

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

Djurgården: Jesper Karlström

FC Copenhagen: Mo Daramy

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lyon: Bruno Guimarães

Manchester City: Phil Foden

Olympique de Marseille: Saif Khaoui

Paris Saint-Germain: Juan Bernat

PSV: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham: Serge Aurier

Porto: Fábio Silva

Valencia: Manu Vallejo.

Quando vederlo: dal 15 al 17 aprile, collegatevi alle ore 18:00 per seguire in diretta i primi tre round della Cup.

Sabato 18 aprile, alle 18:00 inizieranno i quarti di finale, mentre domenica 19 alle 19:00 inizieranno le semifinali. La grand final è prevista per le 20.30 ora italiana.