FIFA 20: al via la 'Stay and Play Cup' ecco tutti i dettagli

Come ormai sappiamo sin troppo bene, nel momento attuale anche l'intero mondo dello sport è bloccato dall'emergenza sanitaria globale legata al Covid-19.

Leghe, organizzatori dei massimi campionati e squadre hanno guardato immediatamente al videogioco come metodo efficace e diretto per continuare a garantire intrattenimento e alleviare almeno in parte il difficile periodo che tutto il mondo sta attraversando.

In un solo mese sono sorte diverse iniziative di rilievo: dall'NBA alla Formula 1, dalla MotoGP alla NASCAR, sino alla NFL, al calcio e al ciclismo; la maggior parte tese a raccogliere fondi per contribuire alla lotta al Coronavirus.

A queste si aggiungerà tra poco anche l'iniziativa promossa da EA. Seguendo il messaggio “Stay home. Play togheter” il colosso statunitense ha in previsione di organizzare la Stay and Play Cup che si terrà la prossima settimana, dal 15 al 19 aprile.

Il calcio d'inizio avverrà alle 18:00 ora italiana.

La Cup, che avrà un formato a eliminazione diretta, prevede la partecipazione di venti calciatori professionisti provenienti da altrettanti club tra i più importanti d'Europa.

Al vincitore del torneo andrà la bellezza di un milione di Dollari che verranno devoluti a sostegno del fondo di Global Giving per combattere il Coronavirus. Come ulteriore parte della Stay and Play Cup, EA donerà un altro milione di Dollari per aiutare il recupero immediato e a lungo termine dei più colpiti dal Covid-19.

I calciatori (i cui nomi non sono ancora stati annunciati) proverranno dalle seguenti squadre:

Inghilterra: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur; Francia: Olympique Lyonnais, Marseille, PSG;

Germania: Borussia Dortmund;

Spagna: Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia;

Portogallo: Porto;

Italia: AS Roma;

Olanda: Ajax, PSV Eindhoven;

Svezia: AIK, Djurgården;

Finlandia: HJK Helsinki;

Danimarca: FC Copenhagen, Brondby.

L'intero evento potrà esser visto sul canale ufficiale Twitch di FIFA e, per gli spettatori connessi, ci sarà la possibilità di ricevere drop con ricompense per la modalità FUT.