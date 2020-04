FIFA 20, stop al Team of the Week: il TOTW odierno è l'ultimo prima di una pausa

A causa dello stop dei campionati provocato dall'emergenza Coronavirus, lo scorso mese EA Sports ha rimpiazzato le classiche Squadre della Settimana con i Team of the Week Moments, ovvero rose ispirata a quelle delle edizioni precedenti di FIFA. Quest'oggi debutta il TOTW Moments 7, ma attenzione: sarà l'ultimo prima di una lunga pausa.

EA Sports ha infatti deciso di sospendere l'iniziativa fino a mercoledì 10 giugno. A partire da quella data, se ripartiranno un buon numero di campionati, allora tornerà il classico Team of the Week. In caso contrario, EA Sports ricomincerà a rendere disponibile il Team of the Week Moments. Una cosa è certa, però: i giocatori di FIFA 20 dovranno fare a meno del TOTW per più di un mese, e godersi il più possibile quello odierno.

FIFA 20 | Team of the Week Moments 7

De Ligt - 88

Walker - 87

Rodriguez - 86

Alaba - 86

Paulinho - 86

Arnautovic - 86

Bale - 86

Schmeichel - 86

Iniesta - 85

Miranda - 85

Quaresma - 84

Sostituti e riserve



Lingard - 84

Aboubakar - 82

Kolasinac - 82

Wright-Phillips - 81

Layun - 81

Kamara - 81

Oviedo - 77

Al Mosailem - 76

McNulty - 76

Il Team of the Week Moments 6 diventerà disponibile all'intero dei pacchetti. Ne approfittiamo per ricordarvi che c'è anche il Team of the Week So Far , con i migliori calciatori fino alla stop dei campionati. A tal proposito, è disponibile un pacchetto TOTWSF gratis per gli abbonati Twitch Prime