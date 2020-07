FIFA 20 Summer Heat: annunciate le carte Silver Star, il primo è Paulinho

Prosegue l'evento estivo Summer Heat di FIFA 20 Ultimate Team, che sta accompagnando tutti i giocatori durante questa caldissima estate. Quest'oggi EA Sports ha annunciato una nuova tipologia di carte, le Silver Star!

Il funzionamento è piuttosto semplice: le carte Stella d'Argento appartengono ai giocatori Silver ma sono caratterizzate da un enorme incremento alle statistiche. Il primo giocatore Silver Star è Paulinho del Bayer Leverkusen: l'ala della squadra tedesca ha un Overall di 74, ma allo stesso tempo presente Velocità 96, Tiro 86, Passaggio 88, Dribbling 95, Forza 88 e Difesa 52. Niente male, vero? Questa nuova carta può essere ottenuta portando a termine la Sfida Creazione Rosa dedicata, già disponibile nel gioco mentre vi scriviamo.

Ne approfittiamo per segnalarvi che alle 19:00 in punto sono arrivati nei pacchetti i giocatori della Squadra della Settimana 39 di FIFA 20 Ultimate Team. Tra i tanti, figurano Sergio Ramos del Real Madrid, Fabian Ruiz del Napoli, Edin Dzeko della Roma e Sadio Mane del Liverpool. Cresce, intanto, l'attesa per FIFA 21, in uscita anche su Xbox Series X e PS5, per il quale EA Sports ha appena ottenuto un rinnovo del contratto con LaLiga di ben dieci anni.