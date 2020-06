FIFA 20 Summer Heat: EA Sports lancia il nuovo evento estivo di Ultimate Team

Non sapete come ingannare l'attesa in vista della ripartenza della Serie A? Quest'oggi, oltre a godervi la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, potete immergervi anche nel nuovo evento estivo di FIFA 20 Ultimate Team, chiamato Summer Heat.

Summer Heat porta in dote un bel po' di novità. A partire da oggi potete votare i vostri beniamini per farli diventare protagonisti delle Sfide Creazione Rosa (con tanto di carta Summer Heat potenziata) e cimentarvi nelle Sfide Obiettivo per sbloccare e migliorare i calciatori. La prima Sfida Creazione Rosa è dedicata a Tanguy Ndombele (93), mentre il protagonista della prima Sfida Obiettivo è Ferland Mendy (85 -> 57 -> 89 -> 93)

Nei pacchetti, inoltre, torneranno i "Best Of" di FUT 20: a questo indirizzo trovate quelli previsti da oggi 17 giugno fino al 3 luglio. Sono anche previste delle ricompense per i login ricorrenti effettuati in FIFA 20 Ultimate Team negli ultimi mesi. La qualità dei premi è basata sul numero di giorni in cui è stato effettuato il login, secondo questo schema:

9-60 giorni | Jumbo Premium Gold Pack

61-147 giorni | Prime Gold Players Pack

148-234 giorni | Rare Mega Pack

235+ giorni | Ultimate Pack

Saranno inoltre previste altre ricompense per il numero di login effettuati durante l'evento Summer Heat, calcolate in due intervalli temporali: dal 17 al 28 giugno e dal 17 al 12 luglio.

Segnaliamo, infine, l'iniziativa Summer Showdown: ogni settimana durante l'evento verrà messa in evidenza una partita disputata nel mondo reale con due Sfida Creazione Rosa che metteranno in palio un una carta giocatore Summer Heat per ogni squadra. La carta speciale Summer Showdown della squadra vincente riceverà un miglioramento permanente +3 OVR. In caso di pareggio, entrambe le carte riceveranno +1 OVR.

Intanto, rimaniamo in attesa dell'annuncio di FIFA 21, che potrebbe avvenire nel corso dell'EA Play 2020.