FIFA 20 super Animal Crossing e torna sul gradino più alto del podio in Italia

FIFA 20 è di nuovo il videogioco più venduto più venduto in Italia, il titolo targati EA Sports si riprende così la prima posizione dopo essere stato detronizzato da Animal Crossing ew Horizons.

Il podio della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio si completa con Call of Duty Modern Warfare e GTA V, entrambi in versione PlayStation 4, di seguito la Top 10 completa diffusa da IIDEA.

Classifica ITA - 13 maggio 2020

FIFA 20 PS4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE PS4 GRAND THEFT AUTO V PS4 ALIEN ISOLATION PC TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4 TEKKEN 7 PS4 ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS SWITCH GOD OF WAR PS4 MARVEL'S SPIDER-MAN PS4

Da notare il rientro in classifica di Alien Isolation per PC, per il resto non si registrano particolari stravolgimenti con Rainbow Six Siege e Assassin's Creed Origins in quinta e sesta posizione, Tekken 7 al settimo posto, Animal Crossing New Horizons in ottava posizione e God of War e Marvel's Spider-Man a chiudere la classifica rispettivamente alle posizioni numero otto e nove.