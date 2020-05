FIFA 20 supera Animal Crossing e riprende il primo posto in Inghilterra

L'assenza del calcio in TV (con i campionati fermi a causa dell'emergenza Coronavirus) ha spinto i giocatori inglesi a riversarsi su FIFA 20, con il gioco EA che riagguanta la prima posizione della classifica britannica a discapito di Animal Crossing New Horizons.

Limitatamente al mercato retail FIFA 20 registra vendute in calo del 7% su base settimanale, un calo comunque inferiore rispetto al 32% di Animal Crossing. Call of Duty Modern Warfare occupa invece la terza posizione con vendite in aumento del 36%, crescono invece del 98% e del 52% le vendite di Mario Kart 8 Deluxe e GTA V.

Classifica UK 4 maggio 2020

FIFA 20 Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Star Wars Jedi Fallen Order Luigi's Mansion 3 Final Fantasy 7 Remake Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 4

Snowrunner, unica nuova uscita della settimana, debutta alla posizione numero 12 e quindi fuori dalla Top 10. La scorsa settimana in Inghilterra le vendite retail sono aumentate del 16% toccando quota 234.000 copie fisiche, questo nonostante l'assenza di nuovi titoli AAA e la chiusura di molti negozi.