FIFA 20 supera DBZ Kakarot e diventa il gioco più venduto in Italia a gennaio 2020

FIFA 20 è stato il videogioco più venduto nel nostro paese nel periodo che va dal 30 dicembre al 2 febbraio 2020, superando così Dragon Ball Z Kakarot, che debutta sul secondo gradino del podio.

Il gioco di calcio EA Sports torna sul gradino più alto del podio anche grazie al corposo taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori fisici e online. Dragon Ball Z Kakarot debutta in seconda posizione mentre la Top 3 si chiude con GTA 5, titolo uscito nel lontano 2013 (2014 sulle console di attuale generazione) e capace di vendere ancora come un gioco di recente pubblicazione.

Top 10 Italia Gennaio 2020

FIFA 20 Dragon Ball Z Kakarot Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare Tekken 7 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Luigi's Mansion 3 Red Dead Redemption 2 Anthem Minecraft Nintendo Switch Edition

In Top 10 trovano spazio anche Call of Duty Modern Warfare, Tekken 7, Rainbow Six Siege, Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch, Red Dead Redemption 2, Anthem e Minecraft. Un classifica piuttosto variegata e che include anche giochi non recentissimi ma tornati ai piani alti grazie agli sconti in occasione delle festività di fine anno. Vedremo cosa accadrà a gennaio e febbraio... FIFA 20 continuerà a dominare o verrà spodestato dalle prossime uscite di rilievo?