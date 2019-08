FIFA 20: svelate tutte le novità e le migliorie della modalità Carriera

Dopo aver illustrato le innovazioni apportate alle modalità Pro Club e Virtual Pro di FIFA 20, gli sviluppatori di EA Romania ed EA Vancouver svelano tutte le principali novità, le migliorie e le aggiunte contenutistiche della Carriera del prossimo capitolo della loro simulazione calcistica.

Gli appassionati di FIFA che vorranno intraprendere la Carriera Allenatore di FIFA 20 potranno scegliere per la prima volta il genere del proprio alter-ego, creando così un allenatore maschile o femminile.

La nuova Carriera del prossimo kolossal calcistico di Electronic Arts vanterà poi un sistema completamente inedito per le conferenze stampa nel pre-gara che comprenderà anche un modulo per le Conversazioni tra Giocatori, grazie al quale poter risolvere i problemi e stemperare le frizioni che si creeranno all'interno dello spogliatoio nel corso della stagione o nelle delicate sessioni di calciomercato.

Particolarmente interessante sarà poi l'intervento compiuto dagli sviluppatori EA Sports per rivedere il Sistema Morale dei Giocatori, dando modo agli utenti di gestire i rapporti con lo spogliatoio e con i singoli atleti in rosa: il morale sarà influenzato da diversi fattori, come il rendimento complessivo della squadra, le aspettative salariali, le performance dei propri compagni di reparto o il tempo effettivo di gioco.

Quanto all'esperienza da vivere nel corso della partita, la presentazione di ciascun match sarà gestita dalla nuova funzione di Screenshot Live News che utilizzerà le schermate di gioco per mostrare i momenti chiave, le notizie rilevanti e quant'altro possa contribuire a rendere più immersivo il gameplay, con interfacce utente personalizzate per le Leghe su licenza.

Nella Carriera di FIFA 20, inoltre, i giocatori avranno un Potenziale Dinamico migliorato, un fattore che si rivelerà particolarmente utile per coloro che vorranno disputare più stagioni con il medesimo allenatore e non vogliono assistere alla progressiva perdita di realismo nei parametri dei calciatori reali e degli atleti fittizi. Non meno interessanti sono poi i nuovi scenari di negoziazione integrati dai ragazzi di EA Sports per aggiungere un pizzico di imprevedibilità e di originalità nelle contrattazioni sul cartellino dei giocatori attenzionati dalla nostra dirigenza.

Tutte le novità della Carriera di FIFA 20 saranno accessibili sin dal lancio del simulatore calcistico di Electronic Arts, previsto per il 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.