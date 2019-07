FIFA 20: svelato il prezzo dei FIFA Points per FUT!

Amazon Italia ha iniziato la vendita dei Punti FIFA di FIFA 20, la valuta virtuale utile per potenziare la propria squadra di FUT Ultimate Team. Come negli anni scorsi, EA ha previsto vari pacchetti da 4.99 a 99.99 euro.

Nello specifico 500 Punti FIFA costano 4.99 euro, 750 Punti 7.49 euro fino a salire a 19.99 euro per 2.200 Punti e 39.99 euro per 4.600 Punti. Di seguito il tariffario completo:

Punti FIFA Prezzo e Offerte

500 Punti FIFA - 4,99 euro

750 Punti FIFA - 7,49 euro

1.050 Punti FIFA - 9,99 euro

2.200 Punti FIFA - 19,99 euro

4.600 Punti FIFA - 39,99 euro

12.000 Punti FIFA - 19,99 euro

Potete acquistare i FIFA Points su Amazon.it, la spedizione tramite codice digitale è comunque prevista per il 26 settembre, data di uscita di FIFA 20 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Se siete interessati potete preordinare FIFA 20 a sconto su Amazon, il gioco è in vendita ora a 49.98 euro solamente per un periodo limitato, in ogni caso fino a esaurimento scorte.