FIFA 20 per Switch avvistato nei listini di un rivenditore

E' ancora presto per il reveal ufficiale di FIFA 20 (che dovrebbe avvenire in tarda primavera, come da tradizione), nonostante questo sembra che il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts sia destinato ad uscire anche su Nintendo Switch.

La divisione tedesca di MediaMarkt (il nostro MediaWorld) ha inserito in listino FIFA 20 per Nintendo Switch, in preordine al prezzo di 69.99 euro con uscita indicata per il 31/12/2019, un generico placeholder che ovviamente non rispecchia in alcun modo la data di lancio del prodotto.

FIFA 20 dovrebbe essere presentato in tarda primavera per poi essere giocabile durante l'evento EA Play di inizio giugno, che anticiperà l'E3 2019 di qualche giorno. Come da tradizione FIFA 20 uscirà poi a fine settembre, anticipato da una demo in arrivo a fine estate.

Al momento Electronic Arts e EA Sports non hanno annunciato nulla in merito, restiamo quindi in attesa dei primi dettagli sul nuovo FIFA.