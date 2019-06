FIFA 20 per Switch non avrà 'nessuna delle nuove funzionalità', afferma EA

Una delle protagoniste indiscusse dello streaming dell'EA Play dell'E3 2019 è stata la modalità Volta Football di FIFA 20. Il ritorno dell'esperienza di FIFA Street sarà al centro dell'offerta contenutistica delle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One del simulatore calcistico di EA Sports, ma non su Nintendo Switch.

Sulla scorta delle indicazioni fornit dal produttore esecutivo Aaron McHardy ai colleghi di Eurogamer.net, scopriamo infatti che nella versione Switch di FIFA 20 "avrai un nuovo look, con gli aggiornamenti ai kit, alle rose delle squadre, alle statistiche dei giocatori e tutto il resto", pur specificando che "non otterrete Volta o nessuna delle nuove funzionalità".

Pur senza entrare nel dettaglio delle differenze di gameplay tra l'edizione Legacy di FIFA 20 per Nintendo Switch e le altre versioni per PC, PS4 e Xbox One, McHardy afferma che l'approccio adottato dagli sviluppatori consentirà agli appassionati di simulazioni calcistiche che sceglieranno di giocare il nuovo titolo della serie di EA sulla console ibrida della casa di Kyoto di fruire di contenuti quantomai "freschi".

L'annuncio delle novità che attraverseranno il gameplay, la modalità Ultimate Team e gli altri moduli singleplayer e multiplayer di FIFA 20 avverrà nel corso dei prossimi mesi, o almeno questo è quanto promesso da Electronic Arts pubblicando il programma dei futuri reveal. Nel frattempo, vi ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre tanto su PC quanto su console.