FIFA 20 ancora in testa nella classifica di vendita italiana

Come ogni lunedì sono disponibili online i dati di vendita relativi ai videogiochi per quanto riguarda il nostro paese, e nella classifica italiana c'è ancora un unico dominatore, che anche questa settimana è riuscito a confermarsi al primo posto: parliamo di FIFA 20, che proprio non ne vuole sapere di abdicare.

Mentre in UK il sorpasso è già avvenuto, con Call of Duty Modern Warfare che si è preso subito il primato (a proposito, l'avete letta la nostra recensione di COD Modern Warfare?), in Italia dovremo aspettare la settimana prossima per conoscere i dati dell'esordio del titolo di Activision. Questa settimana dunque il podio resta composto dal già citato videogame calcistico di EA Sports, dall'eterno Grand Theft Auto V, con un impressionante secondo posto, e dal buon Plants VS. Zombies: Battle For Neighborville, che si prende la terza posizione.

Da segnalare la presenza di Red Dead Redemption 2, altro gioco di Rockstar che sta per sbarcare anche su PC, ed il ritorno di The Witcher 3, ora disponibile anche su Nintendo Switch (qui la nostra recensione di The Witcher 3). Crash Team Racing Nitro-Fueled chiude la Top 10 confermandosi ancora in grado di generare buoni guadagni.

Ecco la classifica completa:

FIFA 20 Grand Theft Auto V Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint PES 2020 God of War Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure The Witcher 3: Wild Hunt Crash Team Racing Nitro-Fueled

È la classifica che vi aspettavate?