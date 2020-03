FIFA 20 ancora in testa, ma GTA 5 non rallenta: i giochi più venduti in Italia

Mentre Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX conquista la vetta della classifica di vendita della Gran Bretagna, ecco i dati relativi alle vendite nel settore videoludico in Italia.

Nel periodo compreso tra lunedì 24 febbraio e domenica 1 marzo, gli appassionati del medium presenti nella penisola hanno nuovamente eletto FIFA 20 al vertice della classifica dedicata ai videogame più venduti nel nostro Paese. Ad insidiare il primato del simulatore calcistico di Electronic Arts è invece l'immortale Grand Theft Auto 5: ad anni di stanza dalla prima pubblicazione, l'opera Rockstar Games non sembra accennare a veder rallentare il proprio trionfale successo. Medaglia di bronzo invece per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, noto shooter sviluppato da Ubisoft.



Di seguito, vi riportiamo la Top-Ten integrale relativa alle performance di vendita sul suolo italiano:

FIFA 20; Grand Theft Auto V; Tom Clancy's Rainbow Six Siege; Tom Clancy's The Division 2; Call of Duty: Modern Warfare; Days Gone; Shadow of the Tomb Raider; Red Dead Redemption 2; Tekken 7; Need for Speed: Heat;

Nel corso del mese di marzo, molti nuovi titoli faranno il proprio debutto sul mercato, con produzioni che spaziano da Animal Crossing: New Horizons a Nioh 2, passando per DOOM Eternal e Ori and the Will of the Wisps. Per non perdervi nessuna novità, sulle pagine di Everyeye trovate la rassegna dei giochi in uscita a marzo 2020