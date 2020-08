FIFA 20: il Title Update 21 è disponibile su PC, presto su PS4 e Xbox One

Nonostante l'attenzione di gran parte dei giocatori sia ormai rivolta a FIFA 21, EA Sports non si è affatto scordata di FIFA 20 e continua a supportarlo con aggiornamenti periodici.

Poco fa la compagnia canadese ha infatti pubblicato il Title Update 21 su PC, una patch di piccole dimensioni che non aggiunge nuovi contenuti, limitandosi a correggere una serie di criticità della modalità Ultimate Team. Nello specifico, risolve del problemi di visualizzazione durante la ricerca degli Oggetti Giocatore legati al filtro Special Quality. EA Sports ne ha inoltre approfittato per far sapere di essere al corrente dell'impossibilità di salvare alcuni vestiti per il proprio Avatar in VOLTA Football, e di essere impegnata nelle risoluzione del problema, che avverrà con una delle prossima patch.

Il Title Update 21, come tutti quelli che l'hanno preceduto, è uscito prima su PC. I giocatori console dovranno invece attendere qualche giorno prima di poterlo scaricare. Prima di salutarvi, segnaliamo che sono già attivi i preordini delle edizioni Standard, Champions e Ultimate di FIFA 21, in uscita il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X con tanto di supporto all'upgrade gratis dalle rispettive versioni di precedente generazione.