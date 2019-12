FIFA 20: Title Update 8 con le migliorie agli arbitri disponibile su PS4 e Xbox One

EA Sports ha reso disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One il Title Update 8 di FIFA 20, che i giocatori PC hanno già avuto modo di scaricare lo scorso 3 dicembre.

Gli interventi, come al solito, sono molteplici, ma a spiccare sono senza ombra di dubbio i miglioramenti applicati al processo decisionale degli arbitri, relativi in particolar modo all'utilizzo dei cartellini gialli, che d'ora in avanti verranno assegnati con minor frequenza in seguito a falli di minor entità. Si segnala, inoltre, la riduzione della sensibilità del reticolo di mira durante i rigori (modifica che non interessa i tiri su azione vicino alla porta) e un aumento della velocità massima dei tiri dai calci di punizione. Inoltre, è stata diminuita la probabilità di fare goal dai calci di punizione con timed rosso: a tal fine, è stata aumentata l'ampiezza della traiettoria, modifica che risulterà in un aumento della probabilità di mancare lo specchio.

Questi segnalati sono solamente alcuni dei cambiamenti applicati. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare le note ufficiali del Title Update 8 di FIFA 20. Ne approfittiamo per segnalarvi che è stata appena resa disponibile la Squadra della Settimana 12 di FIFA Ultimate Team con Immobile e Van Dijk.