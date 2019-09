FIFA 20 e la Top 100: quale sarà la formazione ideale con i giocatori dal rating più alto?

Nonostante sui canali social di EA Sports non sia stata ancora diramata la lista ufficiale con i migliori 100 calciatori di FIFA 20, proviamo a immaginare quali potrebbero essere i giocatori più forti per ogni reparto schierando l'undici ideale della stagione videoludica 2019/2020 del simulatore calcistico targato EA.

Analizzando il rendimento dei giocatori più forti della passata stagione, la redazione di Gamepur ha così tentato di ipotizzare il Dream Team di FIFA 20 scegliendo in ogni zona del campo quelli che, presumibilmente, saranno i profili dei calciatori più forti.



Nella lista in questione, troviamo il portiere Alisson Becker, il terzetto di difensori costituito da Trent Alexander-Arnold, dal probabile Pallone D'Oro Virgil van Dijk e da Alex Sandro. A centrocampo, la linea di ferro rappresentata da N'Golo Kanté, Sergej Milinković-Savić, Eden Hazard e Kevin De Bruyne dovrebbe garantire un rifornimento continuo di assist e passaggi illuminanti per le due punte Lionel Messi e Harry Kane.



Nella lista di Gamepur, curiosamente, manca un undicesimo calciatore. Gli amanti del gioco difensivo potrebbero integrare in questa formazione un profilo di caratura internazionale come Kalidou Koulibaly. Chi preferisce adottare una tattica arrembante e desidera dominare l'avversario sul piano atletico, invece, potrebbe avvalersi della velocità fulminea di Mohamed Salah. Per chi vuole andare sul sicuro e garantirsi un quantitativo smisurato di gol, infine, può sempre optare per Cristiano Ronaldo, nonostante il volto di CR7 non campeggi più sulla copertina del nuovo FIFA in virtù dell'accordo di esclusiva della Juventus in PES 2020. Secondo voi, quale potrebbe essere la formazione ideale di FIFA 20? Fatecelo sapere con un commento.

Nell'attesa di scoprire il vostro Dream Team ideale, vi ricordiamo che la Top 100 dei calciatori di FIFA 20 dovrebbe essere annunciata in questi giorni, prima del lancio della Demo di FIFA 20 e dell'uscita del titolo che ricordiamo essere prevista per il 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e in edizione Legacy su Nintendo Switch.