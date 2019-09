FIFA 20 Top 100: ecco i migliori calciatori del gioco, in attesa dei Rating

Quest'anno i ragazzi di EA Sports hanno deciso di mescolare le carte in tavola e di modificare le modalità con le quali verranno svelati i rating dei calciatori di FIFA 20 Ultimate Team.

Piuttosto che procedere con delle presentazioni settimanali procedendo a partire dalle posizioni inferiori, lo studio canadese ha svelato in un colpo solo l'identità di tutti i 100 migliori calciatori di FIFA 20 Ultimate Team, rimandando al prossimo 9 settembre per il reveal ufficiale dei Rating. Ecco a voi la lista completa, suddivisa per ruolo:

Portieri

Alisson Becker - Liverpool

Thibaut Courtois - Real Madrid

David De Gea - Manchester United

Gianluigi Donnarumma - AC Milan

Ederson - Manchester City

Samir Handanovic - Inter

Hugo Lloris - Tottenham Hotspur

Keylor Navas - Paris Saint-Germain

Manuel Neuer - Bayern München

Jan Oblak - Atlético de Madrid

Wojciech Szczesny - Piemonte Calcio

Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona

Difensori



David Alaba - Bayern München

Jordi Alba - FC Barcelona

Toby Alderweireld - Tottenham Hotspur

Alex Sandro - Piemonte Calcio

Leonardo Bonucci - Piemonte Calcio

Dani Carvajal - Real Madrid

Giorgio Chiellini - Piemonte Calcio

Matthijs de Ligt - Piemonte Calcio

José María Giménez - Atlético de Madrid

Diego Godín - Inter

Mats Hummels - Borussia Dortmund

Joshua Kimmich - Bayern München

Kalidou Koulibaly - Napoli

Aymeric Laporte - Manchester City

Kostas Manolas - Napoli

Marcelo - Real Madrid

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Gerard Piqué - FC Barcelona

Andrew Robertson - Liverpool

Sergio Ramos - Real Madrid

Milan Škriniar - Inter

Niklas Süle - Bayern München

Thiago Silva - Paris Saint-Germain

Samuel Umtiti - FC Barcelona

Virgil van Dijk - Liverpool

Raphaël Varane - Real Madrid

Jan Vertonghen - Tottenham Hotspur

Allan - Napoli

Bruno Fernandes - Sporting CP

Casemiro - Real Madrid

David Silva - Manchester City

Kevin De Bruyne - Manchester City

Frenkie de Jong - FC Barcelona

Paulo Dybala - Piemonte Calcio

Christian Eriksen - Tottenham Hotspur

Fabinho - Liverpool

Fernandinho - Manchester City

Alejandro Gómez - Atalanta

Isco - Real Madrid

N'Golo Kanté - Chelsea

Koke - Atlético de Madrid

Toni Kroos - Real Madrid

Blaise Matuidi - Piemonte Calcio

Sergej Milinković-Savić - Lazio

Luka Modrić - Real Madrid

Thomas Müller - Bayern München

Daniel Parejo - Valencia CF

Miralem Pjanić - Piemonte Calcio

Paul Pogba - Manchester United

Ivan Rakitić - FC Barcelona

Marco Reus - Borussia Dortmund

Rodri - Manchester City

James Rodríguez - Real Madrid

Saúl - Atlético de Madrid

Sergio Busquets - FC Barcelona

Thiago - Bayern München

Marco Verratti - Paris Saint-Germain

Axel Witsel - Borussia Dortmund

Hakim Ziyech - Ajax

Sergio Agüero - Manchester City

Pierre-Emerick Aubameyang - Arsenal

Karim Benzema - Real Madrid

Bernardo Silva - Manchester City

Edinson Cavani - Paris Saint-Germain

Coutinho - Bayern München

Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio

Ángel Di María - Paris Saint-Germain

Antoine Griezmann - FC Barcelona

Eden Hazard - Real Madrid

Zlatan Ibrahimović - LA Galaxy

Mauro Icardi - Paris Saint-Germain

Ciro Immobile - Lazio

Lorenzo Insigne - Napoli

Harry Kane - Tottenham Hotspur

Alexandre Lacazette - Arsenal

Robert Lewandowski - Bayern München

Romelu Lukaku - Inter

Sadio Mané - Liverpool

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Dries Mertens - Napoli

Lionel Messi - FC Barcelona

Neymar Jr - Paris Saint-Germain

Roberto Firmino - Liverpool

Mohamed Salah - Liverpool

Leroy Sané - Manchester City

Heung Min Son - Tottenham Hotspur

Raheem Sterling - Manchester City

Luis Suárez - FC Barcelona

Cosa ne pensate delle scelte operate dal team di sviluppatori canadese? In attesa del reveal completo delle valutazioni - che ricordiamo essere fissato per le- segnaliamo che in rete sono già trapelati i Rating di Ronaldo, Messi e Neymar Jr