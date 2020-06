FIFA 20, è tornato il Team of the Week! De Bruyne 96 guida la Squadra della Settimana

Dopo una lunga pausa imposta dallo stop dei principali campionati internazionali, oggi 24 giugno è tornato il Team of the Week in FIFA 20 Ultimate Team... e lo ha fatto in grande stile

Tra i tanti calciatori spicca immancabilmente Kevin De Bruyne del Manchester City, che vanta un overall di 96. A rappresentare il campionato italiano ci pensano Duvan Zapata (88) dell'Atalanta, autore di una doppietta al Sassuolo, e Luigi Sepe (84) del Parma, che si è superato parando i rigori di Belotti e Criscito.

Undici titolare

De Bruyne - CM - 96 - Man City

Benzema - CF - 91 - Real Madrid

Haaland - ST - 90 - Borussia Dortmund

Zapata - ST - 88 - Atalanta

Visca - RM - 88 - İstanbul Başakşehir

Azpilicueta - RB - 87 - Chelsea

Nkoulou - CB - 87 - Torino

Saint-Maximin - LM - 86 - Newcastle

Stindl - CAM - 85 - Borussia Mönchengladbach

Chilwell - LB - 84 - Leicester City

Sepe - GK - 84 - Parma

Sostituti

Weghorst - ST - 86 - Wolfsburg

Ings - ST - 84 - Southampton

Rafinha - CM - 84 - Celta

Boyata - CB - 84 - Hertha BSC

Jordi Masip - GK - 84 - Real Valladolid

Nsame - ST - 83 - Young Boys

Marcos Llorente - RM - 83 - Atlético Madrid

Riserve

Pellegrino - LW - 79 - Kristiansund

Fabio - GK - 75 - Cruzeiro

Lauritsen - CB - 75 - FK Norrköping

Porsteinsson - RW - 74- AGF

Sibley - CAM - 65 - Derby County

I calciatori della nuova Squadra della Settimana, come sempre, saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle ore 19:00. Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che è in corso pure l'evento Summer Heat di FIFA 20.