FIFA 20 TOTS: Ben Yedder sa che tanti controller verranno rotti a causa sua

Wissam Ben Yedder. Francese di origine tunisina, classe 1990, attaccante del Monaco. Segno distintivo: è una scheggia... e i giocatori di FIFA lo sanno fin troppo bene.

Ben Yedder non è uno dei giocatori più conosciuti a livello internazionale, ma è diventato incredibilmente famoso all'interno della comunità di FIFA a causa della sua assurda velocità, caratteristica che lo ha reso anche uno dei calciatori più odiati tra coloro che, loro malgrado, se lo ritrovano tra gli avversari. Le sue ottime prestazioni durante la stagione (monca) del 2019/2020 gli hanno garantito un posto nel Team of the Season So Far della Ligue 1, dove sfoggia una carta con Overall 97, Velocità 97, Dribbling 98 e Tiro 98: statistiche incredibili che lo trasformano in un giocatore quasi imprendibile per i difensori e che, probabilmente, lo faranno diventare ancor più odioso agli occhi della community.

Lui lo sa bene, e a ben vedere la cosa lo diverte pure. Dopo l'annuncio della squadra della stagione, Ben Yedder ha condiviso una breve clip con la sua nuova carta TOTTS e ha aggiunto scherzosamente: "Quanti controller rotti ci saranno con questa?". Probabilmente molti, ma a quanto pare l'attaccante riuscirà a convivere tranquillamente con il peso di tanti controller distrutti a causa sua...