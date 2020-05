FIFA 20: niente TOTS Serie A per Lukaku, ecco il commento del calciatore

Electronic Arts ha diffuso il Team of the Season Serie A (TOTS) di FIFA 20 Ultimate Team che include i migliori calciatori della stagione, in questo caso relativamente alla nostra Serie A. Grande assente, Romelu Lukaku dell'Inter.

Il Team of the Season Serie A include Cristiano Ronaldo, Luis Alberto, Ciro Immobile, Lautaro Martínez, Sergej Milinković-Savić, Stefan de Vrij e Alejandro Darío Gómez solamente per citare alcuni calciatori, ma non Lukaku, al quale non sono bastati 17 gol in 25 partite per guadagnarsi un ruolo nei TOTS Serie A di FIFA 20 Ultimate Team.

FIFA 20 TOTS Serie A

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio) - 99

Luis Alberto (Lazio) - 97

Ciro Immobile (Lazio) - 96

Lautaro Martínez (Inter) - 96

Josip Ilicic (Atalanta) - 96

Alejandro Darío Gómez (Atalanta) - 96

Wojciech Szczęsny (Piemonte Calcio - 95

Stefan de Vrij (Inter) - 95

Chris Smalling (Roma) - 94

Samir Handanovič (Inter) - 94

Sergej Milinković-Savić (Lazio) - 94

Molti hanno subito chiesto al calciatore il perchè di questa esclusione e lo stesso non si è fatto problemi a rispondere, affermando "di non essere nel TOTS Serie A perchè ho criticato il gioco per anni", chiudendo poi con "fan+++o è solo un gioco". A settembre Lukaku si era lamentato della sua velocità in FIFA 20, citando apertamente il rivale eFootball PES 2020, episodio che secondo il calciatore ha compromesso il suo ingresso nel TOTS. Siete d'accordo con questa tesi?