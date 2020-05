FIFA 20 TOTSSF: annunciato il Team of the Season So Far della Premier League

Lo stop improvviso dei campionati causato dall'emergenza Coronavirus ha indotto EA Sports a correre ai ripari e lanciare la Squadra della Stagione in anticipo e con modalità differenti. Ai giocatori di FIFA 20 quest'anno tocca quindi il Team of the Season So Far, ovvero una selezione dei migliori calciatori della stagione fino all'interruzione.

La scorsa settimana è stato eletto il Team of the Season So Far della Community, selezionato sulla base di quasi mezzo milione di voti. Adesso tocca invece al Team of the Season So Far della Premier League, che include gli atleti che si sono maggiormente distinti nella massima divisione inglese. Come potete vedere di campioni ce ne sono a bizzeffe, ma a saltare all'occhio sono senza dubbio Virgil Van Dijk del Liverpool e Kevin De Bruyne del Manchester City, che possono vantare una carta TOTSSF con uno spettacolare overall di 99!

FIFA 20 | Team of the Season So Far Premier League

Titolari

De Bruyne - CM - OVR 99

Van Dijk - CB - OVR 99

Mane - LW - OVR 98

Alisson - GK - OVR 97

Salah - RW - OVR 97

Aubameyang - ST - OVR 96

Aguero - ST - OVR 96

Mahrez - RW - OVR 95

Son - LM - OVR 95

Alexander-Arnold - RB - OVR 95

Vardy - ST - OVR 95

Sostituti e riserve

Rashford - LM - OVR 94

Henderson - CM - OVR 94

Robertson - LB - OVR 94

Richarlison - ST - OVR 93

Kovacic - CM - OVR 91

Wan-Bissaka - RB - OVR 90

Adama Traore - RW - OVR 89

Soyuncu - CB - OVR 88

Henderson - GK - OVR 88

Le carte dei giocatori del TOTSSF della Premier League sono ora disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato, ovvero fino alle ore 19:00 di venerdì 8 maggio. In aggiunta, è possibile ottenere anche Wilfred Ndidi (91) mediante Sfida Creazione Rosa, e Jiménez (91) e Ayoze Pérez (89) tramite Obiettivi.

Prima di salutarvi, ricordiamo che è anche disponibile il Team of the Week Moments 7 di FIFA 20 Ultimate Team, destinato ad essere l'ultimo prima di una pausa. EA Sports ha infatti sospeso l'iniziativa TOTW fino al prossimo 10 giugno.